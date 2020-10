Primer fichaje de la historia de KRÜ Esports para representar a la organización en FIFA 21

KRÜ Esports, es el nuevo equipo de deportes electrónicos de Sergio el “Kun” Agüero, quien a través de su redes sociales anunció al primer fichaje de su historia. Yago Fawaz quien es nada más y nada menos que el 9no mejor jugador del mundo, según el ranking mundial de FIFA 21.

Yago llega a KRÜ Esports con tan solo 20 años después de pasar por 9z team, Club atlético independiente y West ham United.

El joven jugador argentino llega después de muchas especulaciones, y aunque había sospechas no se sabía nada a ciencia cierta, pues el argentino abandonó al West Ham desde el 2 de octubre, aunado a que a principios de año Yago y el Kun agüero jugaron juntos en la E-nations stay and play cup, una competencia 2 vs 2 de FIFA20, competencia en la cual cayeron ante Brasil en la Final.

Y por esto mismo cuando el 15 de octubre Sergio el “kun” agüero anunció que fifa 21 sería el primer esports en el que incursionaron, el nombre de Yago Fawaz retumbaba fuerte en las redes sociales.

Ahora se esperan mas y mas novedades pues en el video de lanzamiento de KRÜ Esports no solo se ve fifa,si no también League of legends,Valorant,Rocket league y Rainbow six:siege.

