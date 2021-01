Nintendo Switch, el campeón de las ventas sobre Xbox y PlayStation

De acuerdo con información de la empresas de telecomunicaciones china, Tencent, la consola híbrida Nintendo Switch superó en número de ventas a los hardwares de Sony; PlayStation 4 y de Microsoft; Xbox One, desde su llegada a China en 2019.

En el último mes de diciembre de 2019, Tencent se convirtió en el distribuidor de la Nintendo Switch en su país y los esfuerzos de aquel entonces cobraron vida en el informe anual de la compañía.

Según información de Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, las unidades vendidas de la Nintendo Switch fueron de 1 millón, cifra que supera a las consolas vendidas de PlayStation 4 y de Xbox One juntas en esa región del mundo pese a que la llegada de estas consolas fue en 2014 y 2015 respectivamente.

Pese al inicio de la pandemia mundial por coronavirus en China, una de la razones por la cual se vio lento el crecimiento en popularidad de la consola de Nintendo, fue influenciada más por el tema de carencia de título que jugar en la Switch.

El lanzamiento de videojuegos como “Ring Fit Adventure” fortalecieron el interés de los usuarios por adquirir una consola y el número de ventas fue aumentando considerablemente.

El precio de las consola híbrida de la empresa nipona en China tiene un valor de $323 dólares estadounidenses, algo así como $6398.82 pesos mexicanos. Lo que hace que sea atractivo para las personas.

Nintendo pronostica llegar a las 24 millones de consolas vendidas en marzo de 2021 en todo el mundo, y pese a la restricciones que tiene China para la masificación de venta, el país asiatico es de suma importancia para el crecimiento de Nintendo.

Tencent ha logrado lanzar apenas 13 videojuegos para la Nintendo Switch y las ventas han respondido de una manera positiva, sin embargo, famosos títulos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” y “Animal Crossing” no se han podido distribuir en China.