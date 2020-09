Bwipo llega al top 100 del super servidor chino

Gabriël ‘Bwipo’ Rau se convirtió en el primer jugador occidental en alcanzar pertenecer al top 100 del super servidor chino haciendo historia en el mundo de League of Legend para los jugadores profesionales de los demás países occidentales.

Sin duda alguna no es una tarea fácil conseguir este tipo de resultados en la clasificación china de League of Legends siendo un jugador representante de un equipo de LEC o de cualquier otro tipo de región no oriental, pero Bwipo tomó la batuta para que fuera posible.

Ahora otros pro players como Caps se encuentran en la segunda posición con 868 LP, siguiendo Mago Felix, compañero de equipo de Bwipo con 796 LP. en cuarto lugar está Treatz de TSM con 756 LP y finalmente CoreJJ, estrella de Team Liquid en el quinto lugar con 676 LP.

Mientras que comience el Campeonato Mundial de League of Legends se espera que nombres de personajes importantes de los esports pertenecientes a las regiones occidentales puedan sumarse a este gran reto.

Recuerda que el próximo 25 de septiembre inician oficialmente las competencias más importantes entorno al universo LoL, la edición número 10 de los Worlds desde Shanghai, China y por Azteca Esports.

Por: Raúl Núñez