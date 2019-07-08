“Soking” un referente de la escena española de Clash Royale
Apenas se incorporó al SK Gaming
Jesús “Soking” Varela Ruiz es uno de los jugadores más destacados de la escena Española de Clash Royale.
Ganador de distintos premios como el “Crown Championship Global Series” y tercer lugar en el “Gamergy Masters 1”, actualmente compite con SK Gaming, equipo donde juega codo a codo junto a nuestro compatriota Sergio Ramos
Feliz de poder anunciar por fin mi incorporación al pedazo de equipo @SKGaming . Vamos a demostrar que somos los mejores. ¡VAMOS EQUIPO! #RUNSKG #SKWIN— Soking👑 (@SokingRcQ) May 17, 2019
Happy to announce that i am joining to a big team like @SKGaming . We will show everyone how strong we are. #SKWIN #RUNSKG pic.twitter.com/iZ0pwv69wB