Riot adelanta gameplay del juego de peleas de LoL

League of Legends continúa generando altas expectativas. El juego desarrollado por Riot Games ya trabaja en un título de peleas inspirado en el universo de LoL.

Aprovechando el gran golpe que dio Arcane, Riot reveló un adelanto de lo que será ‘Project L’. A través de sus redes sociales, la empresa con sede en Los Angeles, California, publicó un video en el que se puede ver cómo será el ‘fighting game’ de League of Legends, no obstante, lo mostrado no es su versión final.

Project L - RiotX Arcane: Epilogue | The Right Foundation

El director senior y productor ejecutivo, Tom Cannon, emitó un comunicado mediante el sitio oficial de Riot Games.

“Proyect L está la fase del desarrollo del juego en la que exploramos opciones y encontramos la diversión. Hoy, nuestras exploraciones han dado sus frutos y hemos aterrizado en un lugar que nos entusiasma mucho.

“El clip de juego sigue siendo lo que la industria llama un ‘segmento vertical’. Creamos esto para perfeccionar el aspecto final del juego, antes de entrar y construir todo nuestro contenido, como personajes y escenarios. Nuestro corte vertical puede darte la sensación de que el juego está listo, pero en realidad todavía tenemos mucho trabajo por delante.”, se lee en el comunicado.

“Nuestro objetivo es construir un juego de peleas de muy alta calidad en el que puedas jugar durante años o incluso décadas. Se necesita tiempo para hacerlo bien y no vamos a apresurarnos”, se agrega.

League of Legends también tendrá un juego de aventuras

Además del nuevo título de peleas que prepara Riot Games, League of Legends trandrá otro juego titulado, ‘Song of Nunu’, un videojuego de aventuras inspirado en LoL.

Song of Nunu: A League of Legends Story ❄️



A song lives forever... Coming in 2022. pic.twitter.com/UTQQtKeonN — Tequila Works | Song of Nunu ❄️ (@TequilaWorks) November 16, 2021

“En esta aventura de un solo jugador, se adentrarán en el idílico pero traicionero, mundo de Freljord y Nunu, un niño enfrascado en la tarea de encontrar a su madre. Conoce los secretos, mitos y leyendas ocultos en la gélida tundra junto a su mejor amigo, un sabio y juguetón yeti llamado Willump. Descubre una inspiradora historia de puzle en puzle. Desarrollado por Tequila Works, el estudio de RiME, Song of Nunu: A League of Legends Story, invita a jugadores novatos y veteranos a disfrutar del universo de League of Legends desde una original perspectiva”.

