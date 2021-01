Sarah Connor y el T-800 llegan con todo a la temporada 2 de FORTNITE

La situación en el mundo de FORTNITE cada vez se torna más complicada y es por ello que los desarrolladores han optado por lanzar esta fantástica Skin que ya está disponible en la tienda de objetos para hacerte pasar largas horas de aniquilación o aún mejor, defendiendo a la raza humana de las máquinas.

No importa si eres de la generación de 1984 o más nuevo, la legendaria Sarah Connor y el incanzable robot T-800 se unen a la caza desde la tienda de objetos con el clásico traje de la guerrera Connor y el reluciente aspecto metálico del humanoide.

¿Cuáles son los beneficios de usar a Sarah y T-800?

Como hemos visto durante la temporada 2 de FORTNITE los personajes famosos no paran de aterrizar teniendo algunos jugadores de futbol pertenecientes a clubes reconocidos como el Inter de Milán o Los Ángeles FC.

Esta vez, no solo podrás recordar alguna de las clásicas escenas de esta imponente saga cinematográfica, si no que también tendrás la oportunidad de explotar agunas habilidades únicas que el robot del futuro T-800 trae consigo. Este incluye un procesador de red neuronal y un gesto incorporado, pero si esto no te es suficiente, también podrás hacerte de una mochila de retro enlace ascendente de Cazador/Asesino de Skynet y el pico hacha de tecnoagarre.

Si decides ir por el lado de los humanos en la interminable guerra contra las máquinas, tendrás que utilizar a Sarah Connor, la camarera que se convierte en fugitiva y después heroína de la humanidad, quien viene super bien equipada con un atuendo de dos variaciones listas para hacerte ganar la batalla. Uno de sus trajes más icónicos gracias a la última de las películas de esta saga está equipado con cartucheras, gorra y lentes oscuros que serán tus fieles aliados para librar la tormenta de ataques que seguramente tendrás que librar.

No esperes más y ve ahora mismo a tu tienda de objetos para desbloquear estas icónicas skins. Aquí te dejamos el trailer oficial.