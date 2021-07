Atleta rusa gana presea de oro con medallón de The Witcher

La representante del Comité Olímpico Ruso y ganadora de la medalla de oro en la competición en pistola de aire, Vitalina Batsarashkina causó revuelo en redes sociales luego de portar en plena competencia un collar de la enigmática saga de The Witcher.

El éxito de la saga de videojuegos ha generado miles de fanáticos alrededor del mundo y dentro de ese apreciable grupo se encuentra nada más y nada menos que la rompedora del récord olímpico Vitalina Batsarashkina, quien se presentó con una impresionante actuación en esta justa veraniega, donde le regaló el oro a su país el pasado 25 de julio.

La joven gamer presumió ser medallón de la escuela del gato del mundo de The Witcher, la fantástica saga que comenzó como contenido literario y se expandió al mundo de los videojuegos y más recientemente a la televisión por streaming, con el lanzamiento de su propia serie en Netflix protagonizada por Henry Cavill.

La representante rusa de 24 años de edad rompió el récord de los 240.3 puntos.

Vitalina Batsarashkina venía haciendo un gran papel desde los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde consiguió la medalla de plata en 2016.

La atleta no ha realizado declaraciones sobre la razón que la motivó a utilizar este especie de amuleto en la competición, sin embargo una vez ganada la valiosa presea de oro para su delegación, es probable que no sea la última vez que la veamos portando ese interesante medallón de The Witcher.

Vitalina Batsarashkina ganó una medalla más en tiro con aire mixto junto a su compatriota CHERNOUSOV Artem, en esta ocasión se brindó a su delegación la plata en los 10 metros.

Batsarashkina compitió bajo el nombre de la delegación del Comité Olímpico Ruso, debido a que Rusia como tal fue vetada de los Juegos Olímpicos, luego de un escándalo de dopaje.