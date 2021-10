T1 aplasta a HLE y avanza a Semifinales del Worlds 2021

Luego de tres días de descanso en el Worlds 2021, este viernes comenzó la actividad de la Fase de Eliminación del Mundial de League of Legends.

Son ocho los equipos que superaron la Fase de Grupos y el primer enfrentamiento lo protagonizaron T1 y Hanwha Life Esports, quienes regresaron a la Grieta del Invocador en busca de un lugar en las Semifinales del Mundial de Leyenda.

Liderados por Faker, el equipo tricampeón mundial de League of Legends no tuvo rival.

La escuadra de Corea derrotó 3-0 al conjunto de HLE, la cual llegó a la etapa de eliminación avanzando en el segundo puesto del Grupo C con registro de 4 victorias t 3 derrotas.

Cabe mencionar, que durante la Fase de Eliminación las partidas se juegan al mejor de 5. Es decir, un equipo debe de ganar tres encuentros para avanzar en la competencia.

A T1 le bastaron poco más de 30 minutos para llevarse el primer duelo. Para el segundo mapa, HLE no pudo evitar otra derrota ante un Faker que dominaba la Grieta del Invocador de forma espectacular, pues la segunda partida tuvo una duración de 20 minutos.

Para el tercer mapa nada cambió. De igual forma, media hora fue suficiente para ponerle fin al cruce de Cuartos de Final y que T1 avanzara sin problemas a la siguiente instancia de la competencia.

Luego de acceder a las Semifinales, T1 espera rival, el cual saldrá del enfrentamiento entre DWG KIA frente a MAD Lions.

Eliminatorias Worlds 2021

23 de octubre - Royal Never Give Up vs Edward Gaming

24 de octubre - DWG KIA vs MAD Lions

25 de octubre - Gen.G vs Cloud9

