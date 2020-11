Valorant First Strike llegó para cambiar el competitivo de los shooters

El Project A como se le conoció en sus inicios, ahora transformado en VALORANT se ha convertido en un título bastante competitivo y llamativo gracias a sus modos de juego así como sus espectaculares gráfias y paquete de promoción que a decir verdad, es uno de los artes más bonitos que hay en el mundo de los deportes electrónicos.

Desde su lanzamiento en junio de 2020, ha sido recibido con gran entuciasmo por la comunidad de los esports y por primera vez tendrá un torneo masivo llamado First Strike y podrá contar hasta con 128 equipos.

Este será el primer torneo producido por Riot Games, que permitirá a los jugadores empezar a consolidar su reputación a nivel regional.

A diferencia de otros títulos que maneja Riot, la escena de esports en VALORANT la queremos hacer global, donde las paradas competitivas internacionales se den en más de 2 ocasiones, a diferencia de lo que ocurre en League of Legends”.

comentó Nicolas Yentzen (esports team and player manger de RIOT) cuando se le cuestionó respecto al tema.

Finalmente llega el anuncio! Los mejores equipos a inscribirse rápido!! https://t.co/5n0nra3U4T — Nicolás Yentzen (@RiotTrooper_) November 13, 2020

¿Qué es el FIRST STRIKE?

Después de casi 6 meses de su lanzamiento, Riot Games genera por primera ocasión un evento masivo de Valorant titulándole First Strike, que es básicamente busca reunir a diferentes partes del mundo en regiones competitivas para determinar quién será el representante de cada una para posteriormente confrontarlos en una sola competencia.

En este caso, hablaremos específicamente de la clasificación que se da a nivel LATAM (Latinoamérica) que inició sus clasificaciones desde el pasado 23 de noviembre de 2020 y terminará con varias finales regionales del 3 al 6 de diciembre.

¿Qué necesitas para participar?

Primero que nada deberás tener más de 16 años y haber obtenido el nivel inmortal 1, sin duda deberás poner a punto tus habilidades pues el nivel competitivo será mortal.

El evento trendrá diferentes finales a nivel regional y se llevarán a cabo en Norteamérica, Europa, la Comunidad de Estados Independientes, Turquía, Asia, Brasil y el Medio Oriente.

VALORANT: First Strike será la oportunidad perfecta para los nuevos y también talentos ya formados que no han visto oportunidad de crecimiento en otros títulos, pues esta disciplina parte competitivamente en todas las regiones por igual, así el talento no será mermado por falta de una escena desarrollada de esports.

Los jugadores también opinan acerca de este título, como es el caso de Mateo “Potter” Cardona Uribe, jugador para Arctic Gaming, quien se muestra muy feliz por el inicio de los eventos internacionales, el mismo nos comenta en entrevista exclusiva para azteca esports que su parecer, la mayor diferencia entre regiones solo esta en los ‘fierros’ que se utilizan para competir, y que una vez esas diferencias se acaban el nivel competitivo de Latinoamérica no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos o Europa.