Alguacil del condado de Los Ángeles: “(Tiger Woods) tuvo suerte de estar con vida”

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- La estrella del golf Tiger Woods tuvo "suerte de estar con vida" el martes después de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito cerca de Rancho Palos Verdes, dijo el alguacil del condado de Los Ángeles.

Woods era el único ocupante de una SUV Genesis GV80 2021 que viajaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road cuando se estrelló poco después de las 7 a.m., dijeron las autoridades. El vehículo sufrió daños importantes y Tiger Woods tuvo que ser rescatado de los escombros por personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, dijeron funcionarios del alguacil.

El alguacil Alex Villanueva dijo que Tiger Woods viajaba a una "velocidad relativamente mayor de lo normal" descendiendo una colina, y señaló que el área "tiene una alta frecuencia de accidentes". El alguacil dijo que no había marcas de derrape ni señales de frenado y que el vehículo del golfista chocó contra el divisor central, un borde y un árbol en el accidente vial.

Woods fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Harbor-UCLA, donde se encontraba en estado grave y estaba siendo tratado por sus heridas, dijo el Departamento de Bomberos. Sus lesiones incluyeron un tobillo roto y dos fracturas en la pierna, una de las cuales fue compuesta, según una fuente familiarizada con su tratamiento.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde, el jefe del Departamento de Bomberos, Daryl Osby, dijo que Woods estaba consciente y estable en el lugar del accidente, pero que la volcadura significaba una lesión con traumatismo, por lo que lo llevaron al centro de trauma más cercano.

Habló su representante

El gerente de Woods, Mark Steinberg, dijo que el golfista “sufrió múltiples lesiones en las piernas. Actualmente se encuentra en cirugía y le agradecemos su privacidad y apoyo ".

El ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Carlos González, llegó primero a la escena, dijo. "Tiger Woods no pudo sostenerse por sus propios medios”, dijo González. "Yo hablé con él. Le pregunté cuál era su nombre. Me dijo que se llamaba Tiger, y en ese momento lo reconocí de inmediato”.