El PGA TOUR Latinoamérica reactiva su temporada luego de nueve meses

DORAL, FLORIDA – El 8 de marzo el brasilero Alexandre Rocha levantó en el hoyo 18 el trofeo que lo acreditaba como el campeón del Estrella del Mar Open, torneo inaugural de la temporada 2020 del PGA TOUR Latinoamérica. En aquella oportunidad los jugadores asumieron que tras su paso por México tomarían un descanso de una semana para luego viajar a argentina para disputar una serie de tres torneos en un periodo de cuatro semanas. Nadie se imaginó lo que estaba por pasar.

La pandemia del COVID-19 apareció en escena y cambió los planes del mundo entero, incluidos los del PGA TOUR Latinoamérica. Los oficiales del Tour tuvieron que tomar la decisión no solo de posponer los torneos que seguían en Argentina, también tuvieron que detener toda actividad relacionada con el circuito. La misma decisión fue aplicada en el PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y PGA TOUR Series-China.

Luego de toda esta crisis de salud pública, el PGA TOUR Latinoamérica está listo para retomar la acción de una temporada modificada, una temporada que ahora es 2020-21. Los jugadores disputarán entonces el Shell Open en el Golden Palm Course del Trump National Doral a partir de este jueves 10 de diciembre.

Tradicionalmente, el Trump National Doral ha sido la casa del torneo de final de temporada que reúne a los top-60 de la Orden de Mérito. Este año, con el reinicio, el Shell Open tendrá un field de 132 jugadores, con corte luego de 36 hoyos y será consolidado con el segundo evento de la temporada.

“Siempre sentimos que este día llegaría, incluso en marzo, cuando había tantas incertidumbres”, dijo Todd Rhinehart, Director Ejecutivo de PGA TOUR Latinoamérica. “Ha sido gratificante poder decirles a los jugadores que reiniciaríamos nuestra temporada. Verlos esta semana experimentando la emoción que tienen de poder competir nuevamente es algo que definitivamente vale la pena”.

Cuando los jugadores peguen en el tee del uno el próximo jueves habrán pasado 277 días desde que entró el último putt en el Estrella del Mar Open en Mazatlán. En su momento, el Tour pospuso once torneos debido a la pandemia. Argentina (tres eventos), México (dos), Brasil (dos), Chile, Ecuador, Perú y Colombia (estos últimos cuatro países con un solo evento) fueron los países que no pudieron desarrollar sus torneos como estaba planeado en un principio. Por su parte, el Puerto Plata Open, originalmente programado para comienzos de mayo, se jugará en el Playa Dorada Golf Course la próxima semana justo después de la conclusión del Shell Open. Ese evento cerrará la porción de temporada del Tour correspondiente a 2020.

“Tenemos socios tremendos, ya sean nuestros patrocinadores, organizaciones anfitrionas, federaciones de golf o los campos donde jugamos”, continuó Rhinehart. “Siempre han sido un gran apoyo, pero aún más este año con las circunstancias especiales que ha enfrentado todo el mundo del golf. Nuestros socios de los campos de golf quieren organizar nuestros eventos tanto como nosotros queremos llevarlos a cabo. Reiniciar nuestra temporada en un lugar de clase mundial como Trump National Doral, que tiene una historia tan rica con el PGA TOUR, también aumenta el entusiasmo que sentimos”.

En 2020, PGA TOUR Latinoamérica pasó de dinero a puntos en la medición de su ranking. Rocha lidera el listado de puntos luego de su victoria en Mazatlán. El mexicano Álvaro Ortiz está en el segundo lugar, seguido del holandés Rowin Caron, el mexicano Raúl Pereda y el argentino Alejandro Tosti. Los top-5 de este listado al final de temporada recibirán membresías para el Korn Ferry Tour 2022.

Los cinco jugadores antes mencionados se mantuvieron activos durante el verano jugando el LOCALiQ Series, circuito de ocho torneos que se jugó en suroeste de Estados Unidos y que fue sancionado por el PGA TOUR. Esta Series fue creada por el PGA TOUR para darle actividad a los miembros de sus Tours Internacionales (PGA TOUR Latinoamérica, Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y PGA TOUR Series-China). El miembro del Mackenzie Tour, Bryson Nimmer ganó dos eventos y se quedó con el primer lugar del ranking. Su recompensa será jugar el RBC Canadian Open 2021 del PGA TOUR. Adicionalmente, el estadounidense clasificó esta semana al Shell Open a través de la Clasificación Abierta. David Pastore y Carson Young, también jugadores del circuito canadiense, terminaron segundo y tercero respectivamente y al igual que Nimmer tendrán apariciones en eventos del PGA TOUR el próximo año. Pastore disputará el Barbasol Championship, mientras que Young jugará el Puerto Rico Open.

Incluso con el reinicio de esta semana, el cual cuenta con un field lleno de buenos jugadores, Rhinehart sabe que todavía hay trabajo por hacer mientras el Tour continúa solidificando su calendario basado en las restricciones pandémicas actuales en varios países. “Si bien no estamos preparados para anunciar la parte de 2021 del calendario del PGA TOUR Latinoamérica, nuestro equipo está trabajando incansablemente con la única intención de brindarles a nuestros jugadores oportunidades de juego competitivo en el futuro. Ver su esfuerzo dedicado a concretarse esta semana en el Shell Open es tremendamente gratificante”.

Sobre PGA TOUR Latinoamérica

El PGA TOUR Latinoamérica es un Tour profesional que fue creado en 2012 por el PGA TOUR en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf de la región latinoamericana. La temporada inaugural incluyó 11 torneos en siete países. Desde entonces, el Tour ha crecido hasta llegar a tener 17 eventos en diez países diferentes en 2019. El Tour llevará a cabo tres eventos en 2020 y torneos adicionales en 2021 como parte de lo que será una temporada completa 2020-21.