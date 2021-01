Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz van por un buen cierre en Hawái

MAUI, HAWÁI.- Con una ronda por disputar, los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz se encuentran empatados en los sitios 34 y 37 respectivamente del Sentry Tournament of Champions, primer torneo del año del PGA TOUR que reparte una bolsa de seis millones 700 mil dólares.

Ancer firmó ayer una tarjeta de 69 golpes para totalizar 210 impactos, nueve bajo par. El recorrido del tamaulipeco incluyó birdies en los hoyos dos, tres, cinco, seis y 15, por únicamente un bogey en el nueve, en tanto que Ortiz tuvo una jornada de 75 strokes para un acumulado de 211, ocho menos.

Para la ronda final, Ortiz saldrá a las 11:50 horas tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía del estadounidense Robert Streb, en tanto que el “Turco” Ancer hará lo propio diez minutos más tarde junto con el también originario del país del norte Kevin Kisner.

Con un total de 198 golpes, 21 menos, los líderes de la competencia que se desarrolla en el Plantation Course at Kapalua son los estadounidenses Ryan Palmer y Harris English. En la tercera posición en solitario está el también originario del país de las barras y las estrellas Collin Morikawa con 199, 20 bajo par.

El dos veces ganador del torneo y campeón defensor Justin Thomas (T5) registró una tercera ronda de 68 golpes y está en busca de su tercera victoria en el Sentry Tournament of Champions (2017, 2020), situación que empataría a Stuart Appleby en la mayoría de victorias desde que el torneo se mudó a The Plantation Course at Kapalua.

Festeja cumpleaños

Cuatro campeones anteriores del primero evento del años del circuito estadounidense de golf están dentro del top ten: Thomas, Xander Schauffele, el número uno del Official World Golf Ranking Dustin Johnson, Sergio García quien ayer celebró su cumpleaños número 41 y quien se encuentra empatado en la décima posición junto con su compatriota Jon Rahm.