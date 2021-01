Se mete mexicano Carlos Ortiz al top ten en el Sentry Tournament of Champions

MAUI, HAWÁI.- Después de 36 hoyos, el golfista mexicano Carlos Ortiz comparte la décima posición del Sentry Tournament of Champions, justa que abre la actividad del PGA TOUR en el 2021 y que tiene como escenario el Plantation Course at Kapalua de Maui, Hawái.

El reciente campeón del Vivint Houston Open, firmó una segunda tarjeta de 67 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 136 impactos, diez bajo par, a cuatro impactos de distancia del líder el estadounidense Harris English. El recorrido de Ortiz incluyó birdies en los hoyos cinco, diez, 12, 14, 15, 17 y 18, por un bogey en la bandera del siete.

Por su parte el tamaulipeco Abraham Ancer, se posicionó en el casillero 34 con un acumulado de 141 golpes, cinco arriba de par. Empatados en el segundo sitio del torneo que reparte una bolsa de seis millones 700 mil dólares están: Daniel Berger, Collin Morikawa, Ryan Palmer y el campeón defensor Justin Thomas, todos ellos con 134, 12 menos.

En busca de su primera victoria desde el OHL Mayakoba Golf Classic de 2013, Harris English registró un 67 en la segunda ronda sin bogey para una ventaja de dos golpes. El estadounidense tiene su quinto liderato en el PGA TOUR después de dos rondas. De sus cuatro lideratos anteriores ha ganado dos veces: el FedEx St. Jude Classic 2013 y el OHL Mayakoba Golf Classic de 2013.

El ganador en dos ocasiones de la competencia y campeón defensor Justin Thomas (E2) firmó una segunda tarjeta de 69 impactos y va en busca de su tercera victoria en el Sentry Tournament of Champions (2017, 2020), situación que empataría a Stuart Appleby con la mayoría de victorias desde que el torneo se mudó al The Plantation Course at Kapalua.

Schauffele levanta la mano

El ganador del Sentry Tournament of Champions en 2019 el estadounidense Xander Schauffele (E6) registró 66 golpes en la segunda ronda resaltado por seis birdies y un águila en el hoyo 18 par 5. Dicho tiro fue su tercero de ese tipo en el evento y fue la tercera vez que finalizó una ronda en el TOUR con un “eagle” (2019 / R1 / US OPEN, 2019 / R2 TOUR Championship).