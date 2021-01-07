El actual comisionado de la LPGA, Mike Whan, renunciará a su cargo en 2021

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- Después de completar su undécimo año como Comisionado de la LPGA, Mike Whan ha notificado a la Junta Directiva de dicho organismo que ha tomado la difícil decisión de abandonar la LPGA en 2021. Aunque no hay una fecha específica para su partida, este anuncio es el inicio de un proceso de sucesión minucioso y reflexivo.

Whan compartió su decisión con el personal, los miembros y los patrocinadores de la LPGA en la carta adjunta, incluidos los siguientes mensajes: “Cuando me uní a la LPGA por primera vez, le dije a la Junta que sería un mandato de cuatro años, dándome tiempo para ayudar a la organización a lograr sus objetivos inmediatos. Ahora, como el Comisionado de la LPGA con más años de servicio, miro hacia atrás en estos 11 años con enorme orgullo y satisfacción por lo que hemos logrado juntos para brindar oportunidades para que las mujeres logren sus sueños en el golf.

“Quizás se pregunte por qué tomé la decisión de renunciar, y ¿por qué ahora? En muchos sentidos, el año pasado, con todos los desafíos de la pandemia, también fue el más triunfante de la LPGA. Estamos entrando en 2021 en una ola de impulso: un calendario sólido con bolsas récord, nuevos eventos y patrocinadores, un crecimiento de audiencia de dos dígitos y un equipo talentoso que demostró una habilidad excepcional, resistencia y capacidad para liderar en tiempos desafiantes.

“Simplemente no dejaría la LPGA si pensara que el futuro es incierto o que no va hacia arriba. De hecho, incluso después de los desafíos que enfrentamos en 2020, la LPGA NUNCA ha sido más segura financieramente, más profunda en talento de liderazgo o más anclada por patrocinadores apasionados y diversos de todo el mundo. La LPGA está preparada para alturas aún mayores; y como tal, estoy emocionado de entregar la estafeta al próximo líder y convertirme en su mayor apoyo.

“Uno de los trabajos más difíciles de un líder es saber cuándo ha terminado su trabajo. Si algo me enseñó la pandemia de COVID-19, fue que el personal ejecutivo de LPGA tiene el control total de nuestro negocio y es capaz de hacer cosas increíbles. Tenemos líderes visionarios, compasivos, colaborativos y humildes. Puede que no estés de acuerdo con todas las decisiones que toman, pero han llevado a nuestros Tours a nuevas alturas prácticamente todos los años ".

La presidenta de la junta de LPGA, Diane Gulyas, dijo: “Mike Whan ha sido un líder transformador de la LPGA y hemos tenido la suerte de retenerlo durante 11 años. Cuando me habló de su intención de dimitir este año, tuve dos reacciones: Primero, ¿podemos persuadirlo de que se quede? Y, cuando eso no fuera posible, respetar plenamente su decisión y comenzar una transición sin problemas”.

Mexicanas forman parte de la LPGA

Cabe recordar que las mexicanas Gaby López y María Fassi, forman parte actualmente del LPGA TOUR.