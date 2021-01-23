Comparte mexicano Abraham Ancer a la segunda posición en La Quinta, California

LA QUINTA, CALIFORNIA.- Un estupendo segundo recorrido de 65 golpes, para un total de 134 impactos, diez bajo par, situó al golfista mexicano Abraham Ancer empatado en el segundo sitio del The American Express, justa el calendario regular del PGA TOUR que se realiza en el majestuoso el PGA WEST en California.

La jornada del viernes de Abraham Ancer, incluyó birdies en los hoyos cuatro, siete, nueve, 11, 13, 14 y 18, sin bogey, actuación que le valió para ascender del sitio 39 al segundo de la competencia que reparte una jugosa bolsa de seis millones 700 mil dólares.

Empatados con Ancer en el The American Express están los estadounidenses Tony Finau, Brandon Hagy, así como el canadiense Nick Taylor y el coreano Si Woo Kim, todos ellos a un golpe de distancia del líder Sungjae Im también originario de la República de Corea. El colombiano Camilo Villegas, no pasó el corte.

Con sus drives luciendo fuertes y sus putts cayendo regularmente, Im ha tenido otro comienzo fuerte en un torneo en el que ya terminó décimo y duodécimo en su corta carrera en el PGA TOUR.

"Estoy bastante satisfecho con la forma en que jugué todos mis tiros", dijo Im, quien siente que su putt ha mejorado mucho este año. "Hablando del putt, comencé a trazar una línea en la pelota mientras visualizaba mis putts, y eso pareció funcionar bastante bien hoy".

El asiático podría tener una ventaja porque no viajó a casa en Corea del Sur durante las vacaciones debido a la cuarentena obligatoria del coronavirus requerida. En cambio, se quedó en la casa que compró recientemente en Atlanta y practicó para la nueva temporada.

Por su parte Hagy hizo diez birdies en su primera ronda, pero tuvo un comienzo difícil el viernes en el Stadium Course con dos bogeys tempranos. Se recuperó con birdies en sus hoyos 16 y 17, pero su drive errante en su último hoyo lo mantuvo a un tiro del ritmo.

Siempre hay una primera vez

El anfitrión del torneo, Phil Mickelson, hizo 18 pares por primera vez en sus 2 mil 201 rondas en el PGA TOUR. El jugador de 50 años falló el corte en 2 arriba.