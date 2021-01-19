Se convierte chileno Joaquín Niemann en el mejor latinoamericano del Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya ascenso meteórico que ha tenido el golfista chileno Joaquín Niemann en el Official World Golf Ranking (OWGR) en las últimas dos semanas. Actualmente el originario de Santiago, es el número 25 del escalafón mundial, superando por una posición al mexicano Abraham Ancer.

Hasta hace unos días, el de Reynosa, Tamaulipas, era el mejor exponente latinoamericano en el mundo, sin embargo, las excelentes actuaciones del sudamericano durante los dos últimos torneos del PGA TOUR le han puesto ahora la etiqueta del mejor jugador de Latinoamérica.

En el Sentry Tournament of Champions en Maui, Hawái, primer evento del 2021 correspondiente al circuito estadounidense, “Joaco” tuvo una destacada participación, perdiendo el título en desempate ante el estadounidense Harris English quien lo superó en el primer hoyo de playoff.

La semana anterior en el Sony Open in Hawaii, Niemann volvió a quedar en la segunda posición, en esta ocasión empatado con el también originario del país de las barras y las estrellas Chris Kirk, ambos a un golpe de ventaja del campeón el nacido en Corea pero quien representa los Estados Unidos Kevin Na.

Con estos resultados, el chileno quien no falla un corte en el PGA TOUR desde agosto del año pasado en el THE NORTHERN TRUST, sumó 63.4 puntos en el Ranking Mundial, ubicándose esta semana por primera ocasión en su carrera dentro del top 25 de los mejores golfistas del orbe.

Johnson sigue como el mejor

Por su parte Ancer, quien viene de romper una racha de diez torneos consecutivos librando el corte, al quedar eliminado la semana anterior en el Sony Open in Hawaii, se colocó en el sitio 26 del OWGR. El que sí registró un repunte en el ranking fue Carlos Ortiz. El tapatío, 14 en la clasificación en Honolulu, ascendió del sitio 60 al 53 con un promedio de 2.1014 unidades. El estadounidense Dustin Johnson sigue como el mejor del mundo.