Vijay Singh desiste participar en el Korn Ferry Challenge

NUEVA YORK.- El fiyiano Vijay Singh no participará en el Korn Ferry Challenge, torneo que marcará la reapertura del Korn Ferry Tour, luego de las severas críticas a que fue sometido por el estadunidense Brady Schnell.

Singh, de 57 años y quien ganó 34 torneos, entre ellos tres de los llamados Majors: el Masters Tournament en 2000 y el PGA Championship en 1998 y 2004, tiene ingreso directo a todos los torneos regulares en el calendario del PGA Tour.

A inicios de mayo, el nacido en Islas Fiji anunció su participación en el Korn Ferry Challenge, programado del 11 al 14 de junio en el campo Dye’s Valley en Ponte Vedra Beach, Florida.

Esto generó gran indignación en Schnell, quien escribió en una de sus redes sociales: “Hola Vijay, eres un verdadero pedazo de basura. Vas por el dinero jugando en el Korn Ferry Tour y te lo diré directamente en tu cara”.

En una interacción con unos aficionados, Schnell planteó que “¿sabes cuánto pueden significar esos puntos y dinero para un joven que empieza? Es un completo imbécil por jugar. Tiene su dinero y su carrera. Solo debe esperar un mes para jugar con los de su categoría”.

Brady, quien después se disculpó, explicó que solo defendía los premios y los puntos para cada jugador en el tour, en virtud que esos factores le dan a los primeros 25 de una clasificación el pase al PGA Tour.

El PGA Tour confirmó que Vijay Singh ha decidido no participar en el Korn Ferry Tour, aunque el jugador no ha dado ninguna declaración al respecto.

En el Korn Ferry Tour participa el mexicano Roberto Díaz, quien fue lugar 12 en el Campeonato de Bogotá, el 9 de febrero, y en el Campeonato de Panamá terminó subcampeón, el 2 del mismo mes.

