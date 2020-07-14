Tours Internacionales del PGA TOUR tendrán una serie de eventos en Estados Unidos

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.— Los Tours Internacionales del PGA TOUR anunciaron este martes que se están asociando con LOCALiQ, la firma oficial de servicios de marketing digital del PGA TOUR, para llevar acabo la LOCALiQ Series, un conjunto de torneos diseñados para miembros del PGA TOUR Latinoamérica, el Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y el PGA TOUR Series-China.

La serie de ocho eventos, los primeros siete de 54 hoyos y el último de 72 para cerrar la temporada, comenzará en agosto en el suroeste de los Estados Unidos y terminará en una sede que se anunciará oportunamente. El campeón del evento final y los dos mejores jugadores del Listado de Puntos de la serie recibirán una invitación para jugar un evento a definir durante la temporada 2021 del PGA TOUR. Más adelante, el Tour planea anunciar otros beneficios para los competidores.

“Estamos muy complacidos de poder hacer este anuncio. Tenemos muchos jugadores talentosos y muy trabajadores que estaban ansiosos por competir esta temporada en sus respectivos Tours antes de que los efectos del COVID-19 nos hicieran cambiar nuestros planes. Poder ofrecer este serie y estas oportunidades de juego de calidad es muy gratificante”, dijo Rob Ohno, Vicepresidente Senior de los Tour Internacionales del PGA TOUR. “Estamos encantados de trabajar con un socio del PGA TOUR como LOCALiQ en esta serie de eventos que sabemos marcarán una diferencia para estos jugadores”.

Cada field de los torneos del LOCALiQ Series será integrado por 144 jugadores, principalmente por aquellos que son miembros activos de cualquiera de los Tours Internacionales del PGA TOUR. La bolsa de premios de cada torneo con field completo será de al menos $100,000 dólares y el ganador será premiado con $16,000 dólares.

