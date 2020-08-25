Phil Mickelson está en un plan intratable

RIDGEDALE, MISSOURI.- “Lefty Rules”. Con una ronda por disputar, el golfista estadounidense Phil Mickelson encabeza el Charles Schwab Series at Ozarks National fecha del calendario del PGA TOUR Champions que tiene como escenario el Ozarks National Golf Course.

En lo que es su debut en la gira de veteranos del PGA TOUR, Mickelson tiene un acumulado de 125 golpes, 17 bajo par, el segundo score más bajo en la historia del también conocido como Champions Tour para los primeros 36 hoyos. El zurdo californiano, podría convertirse mañana en el jugador número 19 en ganar en su primer torneo en dicho circuito.

Con un score de 129 impactos, 13 bajo par, el australiano Rod Pampling y el estadounidense Tim Petrovic comparten la segunda posición de la justa que reparte una bolsa de tres millones de dólares. Por su parte el sudafricano Ernie Els está empatado en el sitio 12 con ocho bajo par.

