El PGA TOUR Latinoamérica anuncia sus planes para el cierre de 2020

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.— Aunque los efectos del COVID-19 alteraron su calendario, el PGA TOUR Latinoamérica anunció este jueves que jugará dos torneos en 2020 en la continuación de su temporada 2020-21. El Tour también anunció que otros eventos originalmente previstos para finales de este año se reprogramarán en 2021.

La temporada que comenzó el pasado marzo en Mazatlán, se reanudará del 10 al 13 de diciembre cuando el PGA TOUR Latinoamérica visite Trump National Doral en Miami, Florida, para el Shell Open. La semana siguiente, del 17 al 20 de diciembre, el Tour albergará el Puerto Plata Open en la República Dominicana. Luego de estos dos eventos se hará una parada de dos meses en el calendario.

En vista de restricciones de viaje y otros temas relacionados con el COVID-19, dos torneos en Argentina y Chile serán reprogramados para 2021. Dichos eventos son el Termas de Río Hondo Invitational, el 115º VISA Open de Argentina presentado por Macro y el 94º Itaú Abierto do Chile presentado por Volvo. Los detalles sobre la reprogramación de estos eventos que se iban a jugar a finales de 2020 se anunciarán más adelante.

Habló Rhinehart

“Saber que jugaremos en 2020 y que otros torneos planeados serán reprogramados es una noticia extraordinariamente buena considerando todos los desafíos que enfrentamos en América Latina debido al COVID-19”, dijo Todd Rhinehart, Director General de PGA TOUR Latinoamérica. “Tras jugar el Estrella del Mar Open en Mazatlán, en marzo, experimentamos la decepción de tener que posponer los torneos programados, pero siempre tuvimos la sensación de que volveríamos a jugar en 2020”.

“Nuestro equipo ha trabajado incansablemente con los gobiernos locales, las organizaciones de salud y todos nuestros socios para poder brindarles a nuestros jugadores la oportunidad de competir antes de fin de año”, continuó Rhinehart, “y sabemos que este es un anuncio que nuestros jugadores esperaban escuchar”.

Sobre PGA TOUR Latinoamérica

El PGA TOUR Latinoamérica es un Tour profesional que fue creado en 2012 por el PGA TOUR en colaboración con promotores, clubes y federaciones nacionales de golf de la región latinoamericana. La temporada inaugural incluyó 11 torneos en siete países y desde entonces ha crecido hasta incluir 17 torneos oficiales en 10 países en 2019. Con su formato renovado, a partir de la temporada 2020-21, el Tour realiza eventos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, la República Dominicana y los Estados Unidos. El líder de puntos al concluir la temporada es reconocido con el Premio Roberto De Vicenzo y gana estatus totalmente exento en el Korn Ferry Tour, el siguiente paso en el camino al PGA TOUR. Los demás jugadores en el top-5 también consiguen estatus en el Korn Ferry Tour, mientras que los restantes en el top-10 quedan exentos para la final del Torneo de Clasificación del Korn Ferry Tour.

