Fernández Valdés es co-líder en Harbor Hills

LADY LAKE, FLORIDA. – Una segunda ronda de 6-bajo par 64 le permite al argentino Jorge Fernández Valdés escalar al primer lugar del The Challenge at Harbor Hills. Con un total de 129 golpes, 11-bajo par, el tres veces campeón en PGA TOUR Latinoamérica iguala con el estadounidense Cole Miller.

Miller, miembro del Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada, le sumó a su 62 de ayer un 67 que lo mantiene en lo más alto de la general de este sexto evento del LOCALiQ Series. El tercer lugar, a tan solo un golpe de los co-líderes, es para el finlandés y miembro de PGA TOUR Latinoamérica, Toni Hakula (64).

Con globales individuales de 9-bajo par 131 igualan en el cuarto lugar los estadounidenses Piri Borja (66), Jacob Bergeron (67) y Harrison Rhoades (65). En el séptimo lugar aparecen el No. 2 del listado de puntos, el estadounidense Carson Young (65), el inglés Thomas Forster (65) y el también estadounidense David Sanders (su 61 de hoy fue el mejor score de la jornada).

El top-10 lo cierran, a cuatro golpes de la punta, el mexicano Álvaro Ortiz (65) y los estadounidenses Peyton White (64) y Kyle Wilshire (66).

Los otros latinoamericanos que superaron el corte fueron Camilo Aguado (empata el puesto 27), el argentino Matías Lezcano (empata el puesto 27), el peruano Luis Fernando Barco (empata el puesto 27), el brasilero Alexandre Rocha (empata el puesto 27), el mexicano Patricio Guerra (empata el puesto 27), el guatemalteco José Toledo (empata el puesto 42), el argentino Tommy Cocha (empata el puesto 50) y el dominicano Willy Pumarol (empata el puesto 50).

