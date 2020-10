Argentino Lezcano es segundo en Harbor Hills

LADY LAKE, FLORIDA. – Una ronda de 6-bajo par 64 le permite al argentino Matías Lezcano empatar el segundo lugar del The Challenge at Harbor Hills, sexto evento del LOCALiQ Series. Junto a él están los estadounidenses Jacob Bergeron y Conner Godsey.

Tras la primera ronda de competencia en Lady Lake el liderato quedó en manos del estadounidense Cole Miller, quien firmó un 62. El jugador de 25 años hizo nueve birdies y un solo bogey para separarse por dos golpes del resto del field.

El quinto lugar lo igualan con rondas individuales de 65 golpes los estadounidenses Brian Carlson, Piri Borja e Ian Holt así como el argentino Jorge Fernández Valdés. El top ten lo cierran, a cuatro golpes del puntero, el estadounidenses Brad Gehl, el finlandés Toni Hakula y el mexicano Patricio Guerra.

Los otros latinoamericanos destacados son el guatemalteco José Toledo y el mexicano Álvaro Ortiz. Ambos hicieron rondas de 2-bajo par 68 para empatar el puesto 23 de la general.

El estadounidense Bryson Nimmer, ganador de los dos primeros eventos del LOCALiQ Series y líder de la Carrera a las Bahamas, no tuvo el mejor arranque y una ronda de 72 golpes lo llevó a empatar de momento el puesto 101. Por su parte, Carson Young, ganador la semana pasada en Jacksonville y No. 2 del listado de puntos, hizo 67 golpes para igualar en el puesto No. 12.