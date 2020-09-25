Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Continúa Pereda como el mejor latino en el LOCALiQ Series

El veracruzano Raúl Pereda compartió la posición 21 del Jacksonville Championship, quinta etapa de la gira emergente del PGA TOUR que se realizó en Hidden Hills.

Raúl Pereda finalizó en la posición 21 del Jacksonville Championship

Escrito por: Azteca Deportes

JACKSONVILLE, FLORIDA.- Un marcador global de 206 golpes, siete bajo par, colocó al golfista mexicano Raúl Pereda en el sitio 21 del Jacksonville Championship, quinta etapa de la LOCALiQ Series que se realizó en el Hidden Hills Golf Club.

Con este resultado, Pereda continúa como el mejor latinoamericano en la Carrera a las Bahamas al estar ubicado en el noveno lugar. Después del mexicano el mejor es el colombiano Camilo Aguado, quien ocupa el puesto No. 13.

Por su parte el estadounidense Carson Young venció en el primer hoyo de un desempate a su compatriota David Pastore y el holandés Rowin Caron para coronarse campeón del torneo.

Niemmer sigue siendo el mejor

El No. 1 de la Carrera a las Bahamas, el estadounidense Bryson Nimmer hizo par de cancha este viernes y descendió al undécimo lugar de la general del evento que abrió la segunda mitad del calendario del LOCALiQ Series. En esta misma posición, con global de 9-bajo par 204, igualaron los también estadounidenses Justin Doeden, Dylan Meyer y Garrett May.

Las palabras del campeón

“Creo que jugué bien toda la semana. Este es un campo que se acomoda a mi juego. Definitivamente tuve un buen rendimiento con los hierros y aunque ayer hizo más viento que hoy la cancha estaba difícil. No tenía un score ganador en la mente. Salí a buscar birdies y me hubiera gustado hacer un par más. Eso me habría permitido no jugar un desempate”, sostuvo Young, quien había sido uno de los dos primeros líderes del torneo tras la primera ronda de juego.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP