Continúa Pereda como el mejor latino en el LOCALiQ Series

JACKSONVILLE, FLORIDA.- Un marcador global de 206 golpes, siete bajo par, colocó al golfista mexicano Raúl Pereda en el sitio 21 del Jacksonville Championship, quinta etapa de la LOCALiQ Series que se realizó en el Hidden Hills Golf Club.

Con este resultado, Pereda continúa como el mejor latinoamericano en la Carrera a las Bahamas al estar ubicado en el noveno lugar. Después del mexicano el mejor es el colombiano Camilo Aguado, quien ocupa el puesto No. 13.

Por su parte el estadounidense Carson Young venció en el primer hoyo de un desempate a su compatriota David Pastore y el holandés Rowin Caron para coronarse campeón del torneo.

Niemmer sigue siendo el mejor

El No. 1 de la Carrera a las Bahamas, el estadounidense Bryson Nimmer hizo par de cancha este viernes y descendió al undécimo lugar de la general del evento que abrió la segunda mitad del calendario del LOCALiQ Series. En esta misma posición, con global de 9-bajo par 204, igualaron los también estadounidenses Justin Doeden, Dylan Meyer y Garrett May.

Las palabras del campeón

“Creo que jugué bien toda la semana. Este es un campo que se acomoda a mi juego. Definitivamente tuve un buen rendimiento con los hierros y aunque ayer hizo más viento que hoy la cancha estaba difícil. No tenía un score ganador en la mente. Salí a buscar birdies y me hubiera gustado hacer un par más. Eso me habría permitido no jugar un desempate”, sostuvo Young, quien había sido uno de los dos primeros líderes del torneo tras la primera ronda de juego.