El europeo Toni Hakula se impone en Harbor Hills Florida
El finlandés Toni Hakula posa con el trofeo de campeón del The Challenge at Harbor Hills, sexto evento del LOCALiQ Series.
LADY LAKE, FLORIDA. – Un birdie en el hoyo 54 de la competencia le permitió al finlandés Toni Hakula firmar una tarjeta final de 63 golpes y así coronarse campeón del The Challenge at Harbor Hills, sexto evento del LOCALiQ Series.
Con un global de 17-bajo par 193, el miembro de PGA TOUR Latinoamérica se separó por un golpe de los estadounidenses Kyle Wilshire (hizo 61 en la ronda final, el mejor score del torneo) y Cole Miller (65) y el argentino Jorge Fernández Valdés (65). Miller y Fernández Valdés habían terminado los primeros 36 hoyos de juego como co-líderes de la competencia.
Piri Borja con 15-bajo par, Michael Johnson con 14-bajo par y Thomas Forster con 13-bajo par se ubicaron al final de cuentas en el quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente. En el octavo lugar, a seis golpes del campeón, terminaron el brasilero Alexandre Rocha (63) y el estadounidense Chris Oneill (64).
Mexicano Ortiz en el top ten
El top ten lo cerraron con globales individuales de 10-bajo par 200, los estadounidenses Byron Meth, Brad Gehl, Ian Holt y Carson Young, así como el mexicano, también miembro de PGA TOUR Latinoamérica, Álvaro Ortiz.
Los otros latinoamericanos sobresalientes fueron el colombiano Camilo Aguado, el mexicano Patricio Guerra y el argentino Tommy Cocha. Todos ellos empataron en el puesto 25 del tablero general con globales de 6-bajo par 204.
Declaraciones del campeón
“Creo que fue un día divertido para todos. Llegamos al 18 empatados y se convirtió en una especie de desempate. Había mucho suspenso, pero me siento muy satisfecho de haber podido ganar el torneo”, afirmó Hakula, quien es egresado de la Universidad de Texas.