El europeo Toni Hakula se impone en Harbor Hills Florida

LADY LAKE, FLORIDA. – Un birdie en el hoyo 54 de la competencia le permitió al finlandés Toni Hakula firmar una tarjeta final de 63 golpes y así coronarse campeón del The Challenge at Harbor Hills, sexto evento del LOCALiQ Series.

Con un global de 17-bajo par 193, el miembro de PGA TOUR Latinoamérica se separó por un golpe de los estadounidenses Kyle Wilshire (hizo 61 en la ronda final, el mejor score del torneo) y Cole Miller (65) y el argentino Jorge Fernández Valdés (65). Miller y Fernández Valdés habían terminado los primeros 36 hoyos de juego como co-líderes de la competencia.

Piri Borja con 15-bajo par, Michael Johnson con 14-bajo par y Thomas Forster con 13-bajo par se ubicaron al final de cuentas en el quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente. En el octavo lugar, a seis golpes del campeón, terminaron el brasilero Alexandre Rocha (63) y el estadounidense Chris Oneill (64).

Mexicano Ortiz en el top ten

El top ten lo cerraron con globales individuales de 10-bajo par 200, los estadounidenses Byron Meth, Brad Gehl, Ian Holt y Carson Young, así como el mexicano, también miembro de PGA TOUR Latinoamérica, Álvaro Ortiz.

Los otros latinoamericanos sobresalientes fueron el colombiano Camilo Aguado, el mexicano Patricio Guerra y el argentino Tommy Cocha. Todos ellos empataron en el puesto 25 del tablero general con globales de 6-bajo par 204.

Declaraciones del campeón

“Creo que fue un día divertido para todos. Llegamos al 18 empatados y se convirtió en una especie de desempate. Había mucho suspenso, pero me siento muy satisfecho de haber podido ganar el torneo”, afirmó Hakula, quien es egresado de la Universidad de Texas.

