El TPC Sugarloaf será la sede del LOCALiQ Series Championship

DULUTH, GEORGIA – Debido a los problemas de salud y las restricciones de viaje relacionadas la pandemia del COVID-19, el LOCALiQ Series tomó la decisión este jueves de trasladar su torneo de final de temporada del Atlantis en Paradise Island, Bahamas, al TPC Sugarloaf en el área metropolitana de Atlanta. A la cita, pactada a 72 hoyos de juego, recibirán invitación los top-78 del listado de puntos oficial del circuito.

Además de la sede, El LOCALiQ Series Championship también cambió la fecha. Ahora se jugará del 17 al 20 de noviembre, tres semanas después de la fecha original de finales de octubre.

El TPC Sugarloaf es un destino de golf de primer nivel en la denominación TPC del PGA TOUR. Actualmente es la sede oficial del Mitsubishi Electric Classic del PGA TOUR Champions, el cual se celebra normalmente en la primavera (este año fue cancelado debido a la pandemia generada por el COVID-19). Además de la visita anual de los veteranos campeones en el PGA TOUR, el trazado diseñado por Greg Norman cuenta con 27 hoyos y fue la casa del AT&T Classic del PGA TOUR entre 1997 y 2008.

Los jugadores disfrutarán de un campo excepcional

“Ciertamente estábamos ansiosos por culminar nuestra temporada en las Bahamas y anticipábamos una gran semana. Aunque esta pandemia global ha modificado tantas cosas en el deporte, nos complace saber que aún podremos disputar el evento final del LOCALiQ Series 2020”, afirmó Rob Ohno, vicepresidente senior de los Tours Internacionales del PGA TOUR. “El TPC Sugarloaf ha demostrado ser un gran aliado del TOUR, ofreciendo un campo de golf excepcional que sabemos que nuestros jugadores disfrutarán”.

Acerca del LOCALiQ Series

El PGA TOUR creó el LOCALiQ Series en 2020 para darle oportunidades de juego a los miembros de PGA TOUR Latinoamérica, Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y PGA TOUR Series-China. El LOCALiQ Series consta de una serie de siete torneos, cada uno de estos a 54 hoyos, que se disputaron en los estados de Georgia, Alabama y Florida, y un evento final a 72 hoyos reservado para los top-78 del listado de puntos. Este evento cumbre se disputará en el TPC Sugarloaf del suburbio de Duluth en Atlanta.