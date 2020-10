La LOCALiQ Series define a sus top 78 esta semana en el The Club at Weston Hills

FORT LAUDERDALE, FLORIDA.—El último evento de field completo de la temporada 2020 de LOCALiQ Series ha llegado, con 144 jugadores reunidos aquí en el Sur de la Florida para disputar The Classic at The Club at Weston Hills. Este es el séptimo evento de la serie y definirá a los jugadores en el top 78 del listado de puntos que al concluir la semana clasificarán para el LOCALiQ Series Championship. Ese torneo final, originalmente programado para jugarse en Paradise Island, en las Bahamas, fue trasladado al TPC Sugarloaf, en el suburbio de Duluth en Atlanta, para mediados de noviembre. Debido a las restricciones de ingreso que impuso el gobierno de las Bahamas a causa del COVID-19, las autoridades de LOCALiQ Series se vieron obligadas a cambiar la sede del evento final.

The Classic at The Club at Weston Hills contará con una bolsa de premios de $125,000 dólares, en lugar de los $100 mil que han tenido los demás torneos. Cortesía de BMW de Pembroke Pines, el dinero adicional en la bolsa les brindará a los jugadores la oportunidad de mejorar sus ganancias. El ganador del torneo recibirá $20 mil dólares, cuatro mil más que en los otros torneos de LOCALiQ Series de este año.

Habrá recompensa extra

Este será además el tercer y último torneo del Arcis Golf Florida Swing, una competencia que recompensa a los dos jugadores con más puntos acumulados en los tres torneos celebrados en el estado de la Florida con $7,500 y $2,500 dólares respectivamente.

El Arcis Golf Florida Swing comenzó en el Jacksonville Championship, continuó la semana pasada en Lady Lake, con The Challenge at Harbor Hills y llega a su final esta semana. El estadounidense Carson Young es el actual líder, pero con una ventaja de apenas 13.6 puntos sobre el finlandés Toni Hakula, quien se ubica en la segunda posición. Young ganó el Jacksonville Championship, mientras que Hakula fue el ganador en Harbor Hills. Hay dos latinoamericanos en el top 10 de esta competencia paralela, con el argentino Jorge Fernández Valdés empatado en la sexta posición y el colombiano Camilo Aguado en la décima.

El estadounidense Bryson Nimmer, líder general de puntos de la serie, no forma parte del field de esta semana. Ganador de los dos primeros, Nimmer fue invitado a jugar el Orange County National Championship, evento del Korn Ferry Tour que comenzará el jueves en Orlando. Esa invitación la recibió gracias a que fue el ganador del Southern Company Swing que abarcó los primeros cuatro torneos de LOCALiQ Series.

Otra batalla que se librará esta semana será entre aquellos que están apenas dentro o fuera del top 78 que se clasificarán al LOCALiQ Series Championship, evento de 72 hoyos que cerrará la serie. Will Grimmer, jugador del Korn Ferry Tour, ocupa en la actualidad la casilla 78, pero todo hace indicar que descenderá porque no está en el field de esta semana.

A pesar de que no ganó en ninguna de las dos semanas anteriores, el estadounidense Cole Miller llega bastante prendido a Weston Hills. El graduado de Penn State empató el cuarto lugar en el Jacksonville Championship hace dos semanas y luego falló un putt para birdie en el hoyo 54 el viernes pasado en Harbor Hills para perderse la oportunidad de ir a un playoff con Toni Hakula. En sus últimas siete rondas, Miller ha presentado tarjetas en los 60’s, con un promedio de golpes de 66.0.

Mexicano Terrazas con posibilidades de sumar puntos

Entre los latinoamericanos que han tomado parte de la serie, al iniciar este evento hay ocho que están dentro del top 78 y que ya tienen asegurado su lugar en el LOCALiQ Series Championship como Raúl Pereda. El mexicano Aarón Terrazas (81º) y el chileno Horacio León (81º) son parte del field de esta semana y necesitarán sumar puntos en The Club at Weston Hills para ganar posiciones y poder jugar el torneo final.