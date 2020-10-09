Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Justin Doeden triunfa en The Club at Weston Hills

El estadounidense Justin Doeden se adjudicó el título del Classic at The Club at Weston Hills, evento del LOCALiQ Series, gira emergente del PGA TOUR.

Justin Doeden se adjudicó el título del Classic at The Club at Weston Hills

Escrito por: Azteca Deportes

WESTON, FLORIDA.— Parece que el 67 fue el número de la suerte esta semana para Justin Doeden. El miembro del Mackenzie Tour – PGA TOUR hizo este score tres días consecutivos para llegar a un global de 15-bajo par 201 y así consagrarse campeón del Classic at The Club at Weston Hills, séptimo y último evento de field completo del LOCALiQ Series.

El jugador de 25 años se separó por dos golpes del noruego Andreas Halvorsen. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica registró este viernes un 66 que le permitió concretar su mejor resultado de la temporada 2020 del circuito creado por el PGA TOUR para darle competencia a los miembros de sus Tours Internacionales.

En el tercer lugar, con globales individuales de 12-bajo par 204, finalizaron los estadounidenses Brian Carlson, M.J. Maguire y Brendon Doyle, así como el colombiano Camilo Aguado. El jugador latinoamericano llegó a estar puntero de la general cuando jugaba el hoyo 12 (en ese momento estaba 6-bajo par para el día). Sin embargo, un bogey en el 17 lo sacó de la pelea por el título en Weston.

Meyer con la mejor ronda del día

La mejor tarjeta del día fue para el alemán Velten Meyer. Un 7-bajo par 65 lo potenció 29 casillas en el tablero general para concluir en el séptimo lugar con los estadounidenses Piri Borja, Cole Miller, Jason Thresher, Scott Wolfe, A.J Crouch, el canadiense Myles Creighton y el guatemalteco José Toledo.

Mexicanos destacados

Los otros latinoamericanos que estuvieron presentes en la ronda final fueron el mexicano Raúl Pereda (puesto 18), el argentino Jorge Fernández Valdés (puesto 18), el mexicano Álvaro Ortiz (puesto 29), el argentino Andrés Gallegos (puesto 29), el colombiano Santiago Gómez (puesto 44) y el argentino Leandro Marelli (puesto 53).

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP