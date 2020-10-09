Justin Doeden triunfa en The Club at Weston Hills

WESTON, FLORIDA.— Parece que el 67 fue el número de la suerte esta semana para Justin Doeden. El miembro del Mackenzie Tour – PGA TOUR hizo este score tres días consecutivos para llegar a un global de 15-bajo par 201 y así consagrarse campeón del Classic at The Club at Weston Hills, séptimo y último evento de field completo del LOCALiQ Series.

El jugador de 25 años se separó por dos golpes del noruego Andreas Halvorsen. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica registró este viernes un 66 que le permitió concretar su mejor resultado de la temporada 2020 del circuito creado por el PGA TOUR para darle competencia a los miembros de sus Tours Internacionales.

En el tercer lugar, con globales individuales de 12-bajo par 204, finalizaron los estadounidenses Brian Carlson, M.J. Maguire y Brendon Doyle, así como el colombiano Camilo Aguado. El jugador latinoamericano llegó a estar puntero de la general cuando jugaba el hoyo 12 (en ese momento estaba 6-bajo par para el día). Sin embargo, un bogey en el 17 lo sacó de la pelea por el título en Weston.

Meyer con la mejor ronda del día

La mejor tarjeta del día fue para el alemán Velten Meyer. Un 7-bajo par 65 lo potenció 29 casillas en el tablero general para concluir en el séptimo lugar con los estadounidenses Piri Borja, Cole Miller, Jason Thresher, Scott Wolfe, A.J Crouch, el canadiense Myles Creighton y el guatemalteco José Toledo.

Mexicanos destacados

Los otros latinoamericanos que estuvieron presentes en la ronda final fueron el mexicano Raúl Pereda (puesto 18), el argentino Jorge Fernández Valdés (puesto 18), el mexicano Álvaro Ortiz (puesto 29), el argentino Andrés Gallegos (puesto 29), el colombiano Santiago Gómez (puesto 44) y el argentino Leandro Marelli (puesto 53).