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Fútbol

El poblano Isidro Benítez enfrenta esta semana un nuevo reto

Por segunda ocasión en su carrera el originario de Puebla e integrante de la Gira de Golf Profesional en México, estará participando en un torneo del PGA TOUR.

Por segunda ocasión en su carrera, Isidro Benítez jugará un torneo del PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, el zurdo poblano Isidro Benítez participará por segunda ocasión en un torneo oficial del PGA TOUR, en lo que será el tercer evento del calendario oficial de la presente temporada 2020-2021 de la FedExCup.

Benítez tendrá la oportunidad de participar y foguearse con los mejores golfistas del mundo, en el campo Corales Golf Club en Punta Cana, República Dominicana. Con tan sólo 21 años, es uno de los golfistas mexicanos de la nueva generación con mayor potencial en la actualidad.

Con experiencia internacional

Juega de manera regular en el PGA TOUR Latinoamérica, donde ha conseguido grandes resultados, como fue una victoria en el Open de Argentina, en noviembre del 2018. Su victoria en el país sudamericano le permitió jugar en el 148º Open Championship, donde compitió junto a los mejores jugadores del mundo, en lo que fue su primera participación en un torneo Major.

Además, compite en la Gira de Golf Profesional en Mexico, donde actualmente es el número uno en la Orden de Mérito gracias a sus dos victorias en torneos consecutivos en los meses de enero y febrero.

Tee Time

Isidro tiene su salida para disputar la primera ronda en el Corales Puntacana Resort & Club Championship este jueves a las 12:40 PM (Hora del Este). De igual manera para disputar la segunda ronda el día viernes, su salida será a las 7:40 AM (Hora del Este).

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