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El Southern Hills Country Club en Oklahoma será la nueva sede del PGA Championship

El PGA Championship 2022, que originalmente se tenía programado para celebrarse en el Trump Bedminster en Nueva Jersey se llevará a cabo en el Southern Hills Country Club de Tulsa, Oklahoma.

El Southern Hills Country Club albergará al PGA Championship

Escrito por: Azteca Deportes

PALM BEACH GARDENS, FLORIDA.- A raíz de los lamentables hechos ocurridos hace unas semanas en el capitolio de los Estados Unidos, la PGA of America decidió que el PGA Championship de este año se trasladara del Trump Bedminster en Nueva Jersey al Southern Hills Country Club en Tulsa, Oklahoma.

El traslado a Southern Hills Country Club marca la quinta vez que dicho club será anfitrión del PGA Championship, siendo la más reciente en 2007 cuando el estadounidense Tiger Woods superó por dos golpes a su compatriota Woody Austin.

La decisión también se produce menos de tres semanas después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio durante una sesión conjunta del Congreso para completar la victoria electoral del presidente Joe Biden. Cinco personas murieron, incluido el oficial de policía del Capitolio Brian D. Sicknick. Posteriormente, hubo llamados para que la PGA of America moviera su evento insignia del curso que posee Trump.

Menos de una semana después del ataque, la PGA lo hizo oficial. “La Junta Directiva de la PGA of America votó esta noche para ejercer el derecho a rescindir el acuerdo para jugar el PGA Championship 2022 en el Trump Bedminster”, dijo el presidente de la PGA of America, Jim Richerson, el 10 de enero. “Ha quedado claro que llevar a cabo el PGA Championship en Trump Bedminister sería perjudicial para la marca PGA of America y pondría en riesgo la capacidad de la PGA para cumplir con muchos programas y mantener la longevidad de nuestra misión".

Una sede con mucha tradición

Al anunciar el esperado traslado a Southern Hills, la PGA regresa a un hogar familiar. Siete veces, el campo diseñado por Perry Maxwell ha albergado un campeonato importante, incluidos tres US Open (1958, 1977 y 2001), el último de los cuales fue ganado por Retief Goosen, quien venció a Mark Brooks en un desempate. También celebró el PGA Championship en 1970, 1982 y 1994 y está previsto que lo haga también en 2030.

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