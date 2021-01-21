Es segunda Gaby López en el inicio del Diamond Resorts Tournament of Champions

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Se puso en marcha una temporada más del LPGA Tour con la celebración de la edición 2021 del Diamond Resorts Tournament of Champions Presented by IOA que tiene como escenario el Four Seasons Golf & Sports Club Orlando en Florida en el cual la golfista mexicana Gaby López es la campeona defensora.

Gaby López, actual número 56 del Ranking Mundial Femenil de Golf, se encuentra empatada en la segunda posición de la competencia que reparte una bolsa de un millón 200 mil dólares. La capitalina firmó hoy una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, por lo que se ubicó únicamente a un golpe de la líder la estadounidense Danielle Kang.

Gaby López registró birdies en los hoyos uno, ocho, nueve, diez, 13 y 17, libre de bogeys; mientras que Kang embocó bajo par en las banderas del dos, tres, nueve, diez, 13, 14, 16. Empatadas en la quinta posición se ubicaron las estadounidenses Britanny Lincicome y Stacy Lewis, ambas con un marcador de 66 impactos, cinco bajo par.

En el Diamond Resorts Tournament of Champions de 2020, Gaby López embocó un putt para birdie de 25 pies en el séptimo hoyo de desempate para obtener la segunda victoria de su carrera en el LPGA Tour. Un año después, la nativa de la Ciudad de México no puede evitar tener una sonrisa en su rostro mientras mira hacia atrás a su victoria, con grandes esperanzas de repetir su triunfo.

Llega en la mejor forma

Este año, López llega a Florida quizás en la mejor forma de su vida. Es una marcada diferencia con respecto a 2020, donde López compitió en el Diamond Resorts Tournament of Champions luchando contra el dolor crónico de cuello. “Me siento probablemente más fuerte ahora más que nunca, así que esa sea probablemente la mayor ventaja para mí esta semana”, dijo Gaby López.