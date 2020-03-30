La paciencia será la mejor consejera de Gaby López

CIUDAD DE MÉXICO.- La golfista mexicana Gaby López abrió el año a tambor batiente, con el título en Lake Buenavista, Florida, tras una gran pretemporada, todo lo cual se vio interrumpido por la epidemia de COVID-19 (coronavirus) , aseguró su entrenador, Horacio Morales.

“Hicimos una pretemporada buenísima, obtuvo el triunfo al principio de la temporada y nos hizo sonreír muchas cosas, porque venía un año interesantísimo, porque iniciar con una victoria da confianza extra y, ahora, lo que podemos hacer es adaptarnos”, explicó Morales.

El entrenador compartió que “lo que más nos duele es que no pueda jugar y que los Juegos Olímpicos, que estaban a la vuelta de la esquina, no se puedan desarrollar como estaban programados este año, pero igual, se entiende la pandemia y hay que adaptarse a lo que hay”.

Observó que al estar suspendidos los torneos se pierde ritmo, porque no hay algo mejor que el deportista esté en plena competencia, que interactúe con el campo de golf, pero también sabe hay que hay una responsabilidad individual en estos momentos y por ello, López está dentro de su casa.

“Sí se pierde ritmo, te diría una mentira si te digo que no”, admitió Morales, quien es entrenador de otras deportistas profesionales y juveniles que quieren llegar a la cima mundial.

Sabe que López Butrón, quien se coronó el 19 de enero en Lake Buena Vista, tiene su sesión de entrenamientos en su casa, que realiza una y otra vez su golpe de salida y la pelota se estampa en una red que tiene colocada, además del radar que le indica la distancia y dirección.

Ella ha comprado equipo de lo más necesario para estar activa, para poner atención a cada movimiento que hace cuando ejecuta un golpe. “Hay dos o tres cositas que nos brincaban y ahora aprovechamos este tiempo para mejorar esas cuestiones”.

Son varios factores que el entrenador y la misma atleta cuidan, que son la técnica, el estado físico y el psicológico. “Ella lee libros, está con su familia y aprende cosas nuevas, sobre todo, el tema psicológico que es importantísimo”.

Compartió que “al final de cuentas, como se dice, en tiempos difíciles hay que sacar la mejor sonrisa y este es tiempo de aprovecharlo, de ganarlo, de estar en una etapa de cocinamiento de cosas buenas y alimentarse de cosas nuevas”.

En lo personal también le saca jugo a estar encerrado en casa, al decir que “hago mucho de aprender cosas, aprovecho estos días para poner varias cosas claras en mí como entrenador, además de ver cosas diferentes, ver seminarios”

Sus días son de estudiar en casa, no perder el tiempo, porque también tiene su red para hacer sus golpes de salida, conocer más de técnica y poder enseñar, para “cuando Diosito nos dé la oportunidad de volver al campo pueda tener más conocimiento y herramientas para resolver los problemas que se le presenten a mis jugadoras”.

Cabe recordar que con los cambios en el calendario de la LPGA por culpa de la pandemia, la mexicana se perdió el torneo Blue Bay de Hainan, China, programado del 5 al 8 de marzo, donde defendería la corona ganada en 2018, luego que la edición de 2019 se suspendió por otras causas.

