Campeona mexicana desea regresar lo más pronto posible al LPGA TOUR

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un video, la golfista mexicana María Fassi señaló que le hace mucha ilusión regresar lo más pronto posible a la actividad en el LPGA TOUR, tras haber obtenido hace apenas un par de semanas su primera victoria como jugadora profesional.

“Tengo muchas ganas y me da mucha ilusión retomar la temporada de la LPGA, de volver a arrancar este 2020 de forma competitiva”, dijo la originaria de Pachuca, Hidalgo. “Creo que estoy lista, mi nivel de compromiso nunca ha estado tan alto”, agregó la integrante de la mejor gira femenil del mundo.

“Me he estado preparando en todos los ámbitos de mi juego, obviamente también en la parte física y mental por lo que estoy con muchas ansías de empezar, pero a la vez con mucha tranquilidad y paciencia que son factores que han sido muy importantes en los últimos meses (COVID-19). Muchas gracias por su apoyo”.

Hace unos días, Fassi ganó su primer torneo como profesional a un año de debutar en el golf de paga, al imponerse de manera contundente en el NWA Charity Classic que se jugó en el Bella Vista Country Club en Arkansas, certamen que formó parte del Womens All Pro Tour.

