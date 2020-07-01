Otro torneo que se une a la lista negra de cancelaciones por COVID-19

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- Debido a las restricciones continuas de viaje y los requisitos de cuarentena de algunos gobiernos como medidas de precaución causadas por la pandemia COVID-19, el LPGA Tour y Golf Canadá anunciaron que el CP Women's Open, programado para el 3 y 6 de septiembre, no tendrá lugar en 2020.

Dicho torneo volverá a la programación del circuito femenil estadounidense del 26 al 29 de agosto de 2021, teniendo como sede el Shaughnessy Golf and Country Club en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Hace unos días y a través de un comunicado, la Ladies Professional Golf Association (LPGA), anunció que el Evian Championship, uno de los cinco torneos “Grandes” del golf femenil será cancelado este año a causa de la pandemia generada por el COVID-19 y que será reagendado para 2021.

