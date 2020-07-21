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Se reanuda el Ranking Mundial de Golf Femenino

La clasificación mundial del golf de mujeres se reactivó esta semana con algunas modificaciones debido a la problemática que sigue presentando la pandemia ocasionada por el COVID-19

La mexicana Gaby López es la mejor golfista latinoamericana en el Ranking Mundial
BOCA RATON, FLORIDA - JANUARY 23: Gaby Lopez of Mexico hits is tee shot on the 15th hole during the first round of the Gainbridge LPGA at Boca Rio on January 23, 2020 in Boca Raton, Florida. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images)|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- La Junta Directiva de Rolex Women’s World Golf Rankings (WWGR) anunció ayer un plan para reanudar las clasificaciones con una modificación temporal que se centra en el desempeño de cada jugadora y las semanas en que compite.

La clasificación se detuvo la semana del 16 de marzo de 2020, ya que el golf femenino profesional permaneció inactivo debido a la pandemia de COVID-19. Ningún Tour afiliado al WWGR compitió hasta la semana del 11 de mayo, momento en que la Asociación de Golf Profesional de Damas de Corea (KLPGA) reanudó sus torneos. Desde la semana del 11 de mayo, el KLPGA ha completado siete torneos, mientras que la Asociación Profesional de Golf de Damas de Japón (JLPGA) completó uno.

Con la modificación, cuando las jugadoras compitan sus puntos promedio y divisores continuarán cambiando y acomodándose en función de su rendimiento, mientras que cuando no compita dichas unidades no cambiarán. Sin embargo, su posición en el Ranking podría cambiar en función del rendimiento de otras golfistas que sí tengan acción.

“La Junta del WWGR estaba ansiosa por encontrar una solución que fuera lo más justa posible para la mayoría de las jugadoras, ya sea que compitan o no durante este tiempo de contingencia", dijo la Directora Ejecutiva de la Junta de WWGR, Heather Daly-Donofrio. "Si bien la Junta entiende que no hay una solución perfecta en estos tiempos difíciles, creemos que llegamos a un enfoque razonable para las atletas y que también protege la integridad del sistema de clasificación".

La mexicana Gaby López, quien descendió del sitio 42 al 44, continúa siendo la mejor exponente latinoamericana en la clasificación mundial.

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