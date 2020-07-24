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Nombran a Michelle Wie capitán asistente de Estados Unidos

La ganadora del US Women’s Open en 2014 ayudará a la capitana Pat Hurst en la próxima edición de la Solheim Cup a celebrarse el años entrante en el Inverness Club en Toledo, Ohio

La ganadora del US Women’s Open en 2014 ayudará a la capitana Pat Hurst en la próxima edición de la Solheim Cup

Escrito por: Azteca Deportes

DAYOTNA BEACH, FLORIDA.- La capitana Estados Unidos para la Solheim Cup Pat Hurst, seleccionó a la cinco veces integrante del equipo del país de las barras y las estrellas Michelle Wie West como capitana asistente para el evento internacional a realizarse el año entrante.

Wie West se unirá a la previamente anunciada Angela Stanford para trabajar junto a Hurst cuando el Equipo de Estados Unidos enfrente a su simular de Europa en el Inverness Club en Toledo, Ohio, del 4 al 6 de septiembre de 2021.

"Nombrar a Michelle como capitana asistente fue una decisión increíblemente fácil para mí", dijo Hurst. “Ella se acercó para ver si podía involucrarse con el equipo, y rápidamente supe que la quería como una de mis asistentes. Ella sigue jugando frente a golfistas más jóvenes por lo que es un activo crucial para mí. No puedo esperar para trabajar con este equipo ya que esperamos con ansias nuestra semana en el Inverness Club el próximo año ".

Wie ha sido miembro del LPGA Tour desde 2009. Tiene cinco victorias incluido el título en el US Women’s Open de 2014. Ha competido en cinco ediciones de la Solheim Cup (2009, 2011, 2013, 2015 y 2017). Se fue invicta 3-0-1 en su debut, convirtiéndose en la segunda novata en la historia integrante del equipo de los Estados Unidos.

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