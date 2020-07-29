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Fútbol

Causa baja por COVID-19 Gaby López en Ohio

Al ser portadora de coronavirus, la golfista mexicana Gaby López no participará esta semana en el LPGA Drive On Championship a realizarse en Toledo, Ohio

Gaby López salió positiva en un examen de COVID-19 realizado por el LPGA Tour

Escrito por: Azteca Deportes

TOLEDO, OHIO.- A través de su cuenta de Instagram, la golfista mexicana Gaby López anunció que no participará en el LPGA Drive On Championship en Ohio, torneo que marca el regreso de la actividad en el LPGA Tour debido a que es portadora de COVID-19.

“Como parte del proceso de exámenes de COVID-19 por parte del LPGA Tour, informo que he salido positiva al virus, por lo que no jugaré esta semana en LPGA Drive On Championship”, escribió la número 44 del mundo, ganadora este año del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by Insurance Office of America.

“Actualmente me siento bien y tengo síntomas muy leves”, agregó la capitalina. “Estoy aislada y estoy trabajando con funcionarios de turismo y de salud locales en el rastreo de personas con las que tuve contacto. Les deseo a todos lo mejor en el torneo de esta semana y espero con ansias volver a jugar golf”.

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