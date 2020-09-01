Continúa Gaby López como la mejor mexicana en el Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 52 eventos disputados, la golfista capitalina Gaby López se mantiene como la mejor exponente mexicana en el Rolex Rankings al ocupar el sitio 52 de dicha clasificación la cual encabeza la coreana Jin Young Ko.

Tras pasar el corte la semana anterior en el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G, la exponente tricolor descendió un puesto en la clasificación mundial. Por su parte la hidalguense María Fassi, top 15 en la justa realizada en Arkansas, ascendió 41 posiciones y se ubica ahora en el casillero 178.

Más atrás en el Ranking Mundial Femenil de Golf se ubican Alejandra Llaneza. La integrante del Symetra Tour y originaria de la capital del país, está en el sitio 582, mientras que la mexiquense Ingrid Guitérrez está en el casillero 727.

