Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Continúa Gaby López como la mejor mexicana en el Ranking

La capitalina Gaby López es hasta el momento la exponente nacional más destacada en la clasificación mundial, misma que encabeza esta semana la coreana Jin Young Ko.

Gaby López descendió un lugar en el Ranking Mundial con respecto a la semana anterior

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 52 eventos disputados, la golfista capitalina Gaby López se mantiene como la mejor exponente mexicana en el Rolex Rankings al ocupar el sitio 52 de dicha clasificación la cual encabeza la coreana Jin Young Ko.

Tras pasar el corte la semana anterior en el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G, la exponente tricolor descendió un puesto en la clasificación mundial. Por su parte la hidalguense María Fassi, top 15 en la justa realizada en Arkansas, ascendió 41 posiciones y se ubica ahora en el casillero 178.

Más atrás en el Ranking Mundial Femenil de Golf se ubican Alejandra Llaneza. La integrante del Symetra Tour y originaria de la capital del país, está en el sitio 582, mientras que la mexiquense Ingrid Guitérrez está en el casillero 727.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP