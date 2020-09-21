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Fútbol

Gaby López y María Fassi finalizan en el top 30 en Portland

Las golfistas mexicanas compartieron el sitio 28 del Cambia Portland Classic correspondiente al LPGA Tour el cual ganó la inglesa Georgia Hall.

Gaby López es la latinoamericana mejor ubicada del Ranking

Escrito por: Azteca Deportes

PORTLAND, OREGON.- Con un acumulado de 211 golpes, cinco bajo par, las golfistas mexicanas Gaby López y María Fassi finalizaron empatadas en la posición 28 del Cambia Portland Classic fecha correspondiente al LPGA Tour que tuvo como escenario el Columbia Edgewater Country Club.

López quien llegó a liderar la competencia que repartió una bolsa de un millón 750 mil dólares, registró una última ronda de 75 impactos, mientras que la hidalguense Fassi, cerró su participación con un recorrido de 72 golpes. Albane Valenzuela que juega por Suiza pero que cuenta también con la nacionalidad mexicana, no pasó el corte.

Más de dos años después de su gran victoria en el AIG Women’s Open, Georgia Hall de Inglaterra volvió a alcanzar el círculo de ganadores del LPGA Tour. Ella se llevó la victoria al registrar par en el segundo hoyo de desempate ante la sudafricana Ashleigh Buhai. Esta fue la segunda victoria para Hall en el circuito femenil estadounidense.

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