Se mantiene López dentro de las mejores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no tener actividad la semana anterior en el LPGA Tour, la capitalina Gaby López se mantuvo en el sitio 57 del Ranking Mundial Femenil de Golf, siendo la mejor exponente mexicana en dicha clasificación encabezada por la coreana Jin Young Ko.

López quien participará a partir de este jueves en el ShopRite LPGA Classic Presented by Acer en Galloway, Nueva Jersey, tiene una puntuación media de 1.89, mientras que la hidalguense María Fassi acumula 0.62, por lo que descendió un lugar en el escalafón mundial con respecto a la semana pasada y se encuentra ahora en el sitio 168.

Alejandra Llaneza, Ingrid Gutiérrez y Ana Ruiz, se ubican en las posiciones 607, 749 y 1110 respectivamente para completar el top cinco de exponentes tricolores en el también conocido como Rolex Rankings. Por su parte las estadounidenses Nelly Korda y Daniella Kang ocupan el segundo y tercer lugar del orbe.

