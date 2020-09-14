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Fútbol

Pasan corte mexicanas en Major californiano

Las golfistas nacionales Gaby López y María Fassi, tuvieron una discreta participación en el ANA Inspiration , uno de los cuatro Majors del golf femenil.

Gaby López y María Fassi pasaron el corte en Rancho Mirage, California

Escrito por: Azteca Deportes

RANCHO MIRAGE, CALIFORNIA.- El pasado fin de semana, las golfistas mexicanas Gaby López y María Fassi registraron una discreta actuación en el ANA Inspiration del LPGA Tour, uno de los cinco Majors del golf femenil que tuvo como escenario el Dinah Shore Tournament Course del Mission Hills Country Club.

Con un score de 72, 75, 69 y 76, para un total de 292 golpes, cuatro arriba de par, la capitalina López compartió la posición 59 de la justa californiana, en tanto que la hidalguense Fassi, tuvo recorridos de 73, 72, 72 y 79, para un total de 296, ocho más, concluyó en el sitio 71.

La ganadora de la competencia que repartió una bolsa de tres millones 100 mil dólares fue Mirim Lee. La coreana de 29 años de edad se adjudicó su primer Major al registrar recorridos de 70, 65, 71 y 67 para totalizar 273 impactos, 15 bajo par y vencer en desempate a la canadiense Brooke Henderson y la estadounidense Nelly Korda.

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