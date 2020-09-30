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Albane Valenzuela estará presente en el torneo de la LPGA en Nueva Jersey

La integrante del Team Azteca Golf forma parte del field del ShopRite LPGA Classic Presented by Acer torneo que reparte una bolsa de un millón 300 mil dólares.

Albane Valenzuela jugará el torneo de la LPGA en Nueva Jersey

Escrito por: Azteca Deportes

GALLOWAY, NUEVA JERSEY.- Esta semana, la representante de Suiza Albane Valenzuela integrante del Team Azteca Golf y que cuenta también con la nacionalidad mexicana, participará en el ShopRite LPGA Classic Presented by Acer, fecha correspondiente al LPGA Tour que tendrá verificativo en el Seaview Bay Course.

La egresada de la Universidad de Stanford, saldrá a disputar la primera ronda del torneo que reparte una bolsa de un millón 300 mil dólares a las 6:52 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía de la danesa Nanna Koerstz Madsen y Haeji Kang originaria de Corea del Sur.

En la justa estarán presentes las también mexicanas Gaby López y María Fassi. La capitalina López buscará hacer un buen papel para regresar al número 50 del Ranking Mundial Femenil de Golf, mientras que la hidalguense Fassi se describe como “muy emocionada” para agarrar nivel para el próximo Major de la LPGA.

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