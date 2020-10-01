Se retrasan mexicanas en Galloway, Nueva Jersey

GALLOWAY, NUEVA JERSEY.- Dio inicio una edición más del ShopRite LPGA Classic presented by Acer, fecha correspondiente al calendario regular del LPGA Tour, que tiene como escenario el Seaview Hotel and Golf Club y que reparte una nada despreciable bolsa de dos millones de dólares.

Después de los primeros 18 hoyos, María Fassi es la mexicana mejor ubicada en la clasificación general. La hidalguense firmó una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, actuación que le valió para empatar el sitio 56, mientras que la capitalina Gaby López está en la posición 82 con 72 impactos, uno arriba de par.

Por su parte la integrante del Team Azteca Golf, la suiza-mexicana Albane Valenzuela comparte el casillero 93 con 73 impactos, dos sobre par. Empatadas en primer lugar están Mi-Hyang Lee de Corea y la estadounidense Lauren Stephenson, ambas con un marcador de 63 golpes, ocho bajo par.

