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Fútbol

Segunda victoria consecutiva para la coreana Sei Young Kim

En poco más de un mes, la originaria de Corea del Sur se proclamó campeona de un torneo avalado por el Ladies Professional Golf Association Tour (LPGA Tour).

Sei Young Kim ganó el Pelican Womens Championship

Escrito por: Azteca Deportes

BELLEAIR, FLORIDA – La coreana Sei Young Kim ganó ayer el Pelican Women’s Championship, lo que le significó su segunda victoria consecutiva en el LPGA Tour, cerrando con marcador global de 266 golpes, 14 bajo par, tres impactos de ventaja con respecto a la estadounidense Ally McDonald.

La ganadora del KPMG Women's PGA el pasado 11 de octubre, obtuvo su decimosegunda victoria en la gira femenil estadounidense con lo que rompió el empate en el tercer lugar en la lista de victorias de jugadoras de Corea del Sur con Jiyai Shin y se puso solo detrás de Inbee Park (20) y Se Ri Pak (25).

Kim estaba empapada de champán durante la celebración de la victoria. "Mis amigos me lo pusieron en la cabeza y luego en mi camiseta", dijo Kim. "Tengo ganas de darme una ducha en el champán. Todavía huelo. Y luego bebo un poco y me siento como un borracho", bromeó la campeona.

Kim, de 27 años, es la primera jugadora en obtener dos victorias de forma consecutiva en su desde Ariya Jutanugarn en 2016 cuando se impuso en el Women's British Open y el CP Women's Open.

"Siempre después de ganar tengo la confianza extra, así que cuando juego, me siento muy feliz", dijo Kim, ganadora en cinco ocasiones de la KLPGA (Korea Ladies Professional Golf Association). "Es realmente genial."

Kim terminó con 14 bajo par en el torneo que hacía su debut en la LPGA y que originalmente estaba programado para la misma semana que el PGA Championship en mayo. Después de su victoria el mes pasado en Aronimink en Pennsylvania, la golfista asiática hizo un viaje a su natal Corea donde estuvo descansando.

Jin Young Ko, la mejor clasificada, empató en el puesto 34 con tres arriba de par en su primer evento del año del LPGA Tour. Ko quien ha estado como la número uno del mundo durante las últimas 68 semanas, estaba en casa en Corea del Sur desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Top 30 para Fassi

Por su parte la mexicana María Fassi, concluyó empatada en la posición 27 con acumulado de 282 impactos, dos arriba de par.

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