Se mantiene Abraham Ancer dentro de la élite del golf

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de finalizar empatado en el sitio 56 de la edición 120 del U.S. Open realizada la semana pasada en el Winged Foot Golf Club de Mamaroneck, Nueva York, el golfista mexicano Abraham Ancer descendió dos posiciones esta semana en el Official World Golf Ranking (OWGR).

Aún así, el originario de Reynosa, Tamaulipas, se encuentra dentro de lo más selecto del golf mundial al ubicarse en el casillero 25 de la clasificación mundial con un promedio de puntos de 3.8259, siendo todavía el mejor exponente nacional de la actualidad, seguido por el tapatío Carlos Ortiz quien se ubica en el sitio 155.

Por su parte el estadounidense Dustin Johnson sigue a la cabeza del Ranking Mundial. El recién nombrado Jugador del Año del PGA TOUR, tiene un promedio de 10.2406 unidades, mientras que el español Jon Rahm es segundo con 9.8299. Completan el top five el estadounidense Justin Thomas (3) con 8.8431, el norirlandés Rory McIlroy (4) con 7.8906 y Bryson DeChambeau de Estados Unidos (5) con 7.7028.

