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Dustin Johnson es el Jugador del Año de la mejor gira de mundo

El campeón de FedExCup Dustin Johnson ha sido nombrado como Jugador del año del PGA TOUR 2020, gracias a sus tres victorias en la temporada entre ellas el TOUR Championship.

El estadounidense Dustin Johnson fue elegido como Jugador del Año del PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA - El PGA TOUR anunció hoy que Dustin Johnson ha sido nombrado Jugador del Año del PGA TOUR 2020, mientras que Scottie Scheffler fue elegido como el mejor Novato. Los miembros del PGA TOUR que jugaron al menos diez eventos oficiales de la FedExCup durante la temporada 2019-20 fueron elegibles para votar.

Johnson, de 36 años, de Jupiter, Florida, ganó la FedExCup por primera vez en su carrera, ganando dos veces en los Playoffs y tres en la temporada. Sus triunfos en el Travelers Championship, THE NORTHERN TRUST y el TOUR Championship, marcaron su cuarta temporada con al menos tres victorias.

DJ se movió al puesto 27 en la lista de victorias de todos los tiempos con 23 títulos en el PGA TOUR y extendió su racha a 13 temporadas consecutivas con al menos una victoria, convirtiéndose en el cuarto jugador en alcanzar esa marca (Jack Nicklaus, Arnold Palmer y Tiger Woods).

“En nombre del PGA TOUR, felicito a Dustin Johnson por haber sido elegido por sus compañeros como Jugador del Año del PGA TOUR 2020, el máximo cumplido que un jugador puede recibir”, dijo el comisionado del PGA TOUR Jay Monahan. “Su comportamiento en el campo hacen que parezca muy fácil, pero detrás se ve que ha trabajado muy duro".

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