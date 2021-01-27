Kamaiu Johnson no podrá debutar en el PGA TOUR al salir positivo al COVID-19

WOODLAND HILLS, CALIFORNIA. - Kamaiu Johnson, quien obtuvo un sponsor exemption, se retiró del Farmers Insurance Open después de dar positivo por COVID-19. Directivos del y del Century Club de San Diego anunciaron que el jugador del Tour Advocates Pro Golf Association (APGA), Willie Mack III, reemplazará a Johnson en el campo como una exención de patrocinador.

Kamalu Johnson, embajador de la marca Farmers y ganador del APGA Tour Championship 2020, informó que se siente bien y contará con el apoyo total del PGA TOUR durante su período de autoaislamiento según las pautas de los protocolos de seguridad.

“Decir que estoy decepcionado sería quedarse corto. He soñado con jugar en el PGA TOUR durante mucho, mucho tiempo, pero la salud y la seguridad son lo primero ", dijo Johnson. “Es en momentos como estos en los que tienes que seguir centrándote en el panorama general que tienes a mano y, según mi experiencia, una bifurcación en el camino a menudo tiene una forma interesante de generar nuevas oportunidades.

“Experimentar una breve experiencia del Farmers Insurance Open y de cómo sería jugar en el PGA TOUR solo enciende aún más el fuego dentro de mí para trabajar mucho más duro para perseguir el sueño de jugar en el TOUR a tiempo completo. Estoy muy agradecido con Farmers Insurance y todo el equipo del Century Club de San Diego no solo por brindarme esta oportunidad, sino también por todo lo que están haciendo para promover la diversidad en el golf y más allá. Seré el mayor fan de Willie Mack esta semana. Es un buen amigo y un jugador increíblemente talentoso ".

En marzo de 2020, Mack se convirtió en embajador de la marca Farmers Insurance. Es un ex campeón amateur de Michigan y fue el Jugador del Año de la APGA 2019, ganando dos de los siete eventos en los que participó. Mack actualmente lidera el Florida Professional Golf Tour y continuará jugando sus eventos además de una temporada completa del APGA Tour en 2021. La semana pasada, Mack recibió una exención para The Genesis Invitational, que se jugará en el área de Los Ángeles en febrero.