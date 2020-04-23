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Fútbol

Se lesiona Carlos Ortiz entrenando en su casa

Al estar practicando en su residencia en Texas, el integrante del PGA TOUR Carlos Ortiz se lesionó un pie por lo que estará cuatro semanas en recuperación

Una lesión en el pie mantendrá al mexicano Carlos Ortiz alejado de cualquier actividad física
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días el golfista mexicano Carlos Ortiz sufrió una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo, situación que lo mantendrá al margen de cualquier actividad física por lo menos en un período de cuatro semanas aproximadamente.

“Me cayó una pesa en el dedo chico. No le fue bien al dedo. El doctor me dijo que serán como cuatro semanas para estar al 100 por ciento, ahorita ya llevo como cinco días y ya no me duele, traigo una bota”, dijo el integrante del PGA Tour quien aprovecha la cuarentena obligada por el COVID-19 para estar con su familia.

“El primero de mayo tengo cita con el doctor para ver cómo sigue la fractura, y ya dependiendo vemos; y ya en dos semanas podré pottear y hacer swing cortos”, dijo Ortiz desde su casa en Dallas, Texas. Será hasta el 11 de junio que el circuito estadounidense retome sus actividades sin acceso al público en el Charles Schwab Challenge en Forth Worth, Texas.

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