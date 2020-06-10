Regresan mexicanos a la actividad en el Korn Ferry Tour

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Esta semana se reanuda sin público la temporada 2020 de la gira de ascenso del PGA Tour con la celebración del Korn Ferry Challenge justa que tendrá como escenario el TPC Sawgrass y que repartirá una bolsa de 600 mil dólares.

El torneo contará con la participación del veracruzano Roberto Díaz, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez y del capitalino Sebastián Vázquez, quienes forman parte del field de 153 jugadores.

Además de reprogramar su temporada 2020, el Korn Ferry Tour anunció hace algunas semanas que tendrá una temporada 2020-21, la cual iniciará en otoño. Este nuevo calendario concluirá con 25 tarjetas para el PGA TOUR, las cuales serán otorgadas en el WinCo Foods Portland Open presentado por KraftHeinz 2021. Adicionalmente se entregarán otras 25 tarjetas adicionales tras la conclusión de las Finales del Korn Ferry Tour 2021.

