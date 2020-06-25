Primer hole in one para Abraham Ancer en el PGA Tour

CROMWELL, CONNECTICUT.- A pesar de que no hubo ninguna cámara para registrar su hazaña, el golfista mexicano Abraham Ancer se manifestó feliz al embocar su primer hole in one en el PGA Tour en el marco de la ronda inaugural del Travelers Championship que reparte una bolsa de siete millones 400 mil dólares.

A las 6:15 horas tiempo de la Ciudad de México, el originario de Reynosa, Tamaulipas, salió a disputar la primera ronda de la justa avalada por el mejor circuito del mundo por el hoyo diez del TPC River Highlands. Fue en el hoyo 16 que el “Turco” embocó su hole in one con un hierro ocho a 156 yardas.

“Contento con tener mi primer hole in one en el PGA Tour, aunque fue un poquito raro meterlo sin fans, sin poder festejar con mi caddie y los otros jugadores. La ronda fue sólida otra vez, pude hacer muchos más birdies. Me siento cómodo, es un campo que me gusta mucho, esperemos el fin de se semana meter todas”, dijo Ancer, quien se encuentra empatado en el sitio 33 con marcador de 67 golpes, tres menos.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz con score de 69 impactos, uno bajo par, está empatado en la posición 79. El líder de la justa es el canadiense Mackenzie Hughes con 60 strokes, diez menos, tres de ventaja con respecto a Rory McIlroy, Xander Schauffele y Viktor Hovland.

