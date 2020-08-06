Ancer, a cuarto golpes del liderato en San Francisco

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- Una primera ronda de 69 golpes, uno bajo par, colocó al golfista mexicano Abraham Ancer empatado en el sitio 33 del PGA Championship, primer Major de la temporada que se realiza en el TPC Harding Park, par 70 de 7 mil 251 yardas diseño de Willie Watson.

La tarjeta del tamaulipeco quien salió por el hoyo diez, incluyó birdies en su primer bandera, así como en la del 13, y tres, para cerrar su actuación con un doble bogey en el nueve. Aún así, Ancer se encuentra únicamente a cuatro impactos de distancia de los líderes el australiano Jason Day y el estadounidense Brendon Todd.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz con tarjeta de 72 golpes, dos arriba de par, se ubicó en el casillero 91. El californiano Tiger Woods ganador en cuatro ocasiones del PGA Championship, comparte el sitio 20 con 68 strokes, dos menos, en tanto que el campeón defensor el local Brooks Koepka está en la tercera posición (66, -4).

